В Москве установят памятник Галине Вишневской

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы поддержали установку памятника артистке Галине Вишневской, он появится на Остоженке. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы предоставит региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича грант в размере 15 млн рублей. Эти средства пойдут на установку памятника выдающейся оперной певице народной артистке СССР Галине Павловне Вишневской. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что памятник установят рядом с центром оперного пения Галины Вишневской по адресу: улица Остоженка, д. 25.

В 2016 году Минкультуры России провело открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника, победителем которого был признан народный художник России Александр Рукавишников. Согласно эскизному проекту, монумент высотой 6,7 м, изображающий Вишневскую в полный рост и выполненный в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра оперного пения на Остоженке.

Инициатором и инвестором проекта является Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича. Грант правительства Москвы возместит 50% от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.

"Торжественно открыть памятник планируется 27 марта 2022 года - в день 95-летия выдающегося музыканта Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской" - добавляется в материале.

Биография Вишневской

Галина Павловна Вишневская (девичья фамилия - Иванова) родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. На сцене Большого театра она дебютировала в 1952 году. За 22 года работы там певица исполнила партии в "Пиковой даме" Чайковского, "Аиде" и "Травиате" Джузеппе Верди, "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и других. Участвовала в первых постановках на русской сцене спектакля "Игрок" Сергея Прокофьева и монооперы "Человеческий голос" Франсиса Пуленка.

В марте 1978 года Вишневская и ее супруг Мстислав Ростропович были лишены гражданства СССР за открытую поддержку писателя-диссидента Александра Солженицына (1918-2008). Во время эмиграции певица продолжала активно заниматься сценической и концертной деятельностью, выступала на крупнейших сценах мира, но вместе с мужем отказывалась вернуться в Россию. Вишневская была удостоена премии правительства РФ в области культуры за 2011 год. Имела благодарность президента РФ (2001).

Вишневская скончалась в декабре 2012 года на 87-м году жизни. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.