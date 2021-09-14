Движение по двум новым дорогам открыли в Новой Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выезд из города Московский к станции столичного метро "Филатов Луг" Сокольнической линии и связку между Киевским и Калужским шоссе открыли на территории ТиНАО. Об этом сообщил во вторник на своей официальной странице в соцсети Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.

"Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции "Филатов луг" и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой - чуть больше 2 км, но крайне важный", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут - в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут.

"Новая связка между Киевским и Калужским шоссе будет уже шестой по счету. До их появления переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и четыре местные дороги", - заключил он.