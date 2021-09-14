Центр реагирования "Островка безопасности" открыли в Московском зоопарке

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Центр реагирования "Островка безопасности", который помогает потерявшимся детям и дезориентированным людям, появился на старой территории Московского зоопарка. Об этом сообщается в Facebook столичного зоопарка.

"На старой территории Московского зоопарка появился центр реагирования "Островок безопасности" - проект, помогающий вернуться домой потерявшимся детям и дезориентированным людям. Если на территории зоопарка или за его пределами вы встретили нуждающегося в помощи дезориентированного человека или заблудившегося малыша, обратитесь в центр реагирования "Островка безопасности" или сообщите о найденном человеке на горячую линию проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в Московском зоопарке в несколько раз увеличилось количество случаев потери детей по сравнению с прошлыми годами.

Также в материале уточняется, что центр реагирования находится справа от главного входа в сувенирном магазине зоопарка. Туда могут обратиться посетители и те, кто попал в беду поблизости. Данные о пропавшем человеке сотрудники центра передают в службу безопасности зоопарка и телефонному оператору сервиса.

"Центр реагирования собирает информацию, проверяет ее по базам данных. В зависимости от ситуации, привлекаются службы или группы реагирования LizaAlert. Сотрудники контролируют ситуацию до возвращения человека домой или встречи с его родными. Если родных нет или они далеко, то волонтеры или полиция возвращают человека домой, а если нужна медпомощь - скорая отвозит его в больницу", - добавляется в публикации.

"Островок безопасности" - социальный проект АНО "Центр поиска пропавших людей" и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Он успешно реализуется в торговых сетях, отделениях банка и салонах связи по всей России.