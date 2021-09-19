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Пандемия COVID-19

Собянин призвал быть осторожными и соблюдать санитарные требования в осенний период

Мэр Москвы считает, что горожанам необходимо беречь себя

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гражданам необходимо соблюдать санитарные требования и быть осторожными в осенний период. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

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"Осенний период. Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 599 404 случая заражения. Выздоровели 1 472 259 человек, умерли 28 298.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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