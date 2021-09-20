В Москве выпустили посвященную Приокско-Террасному заповеднику карту "Тройка"

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Карту "Тройка", посвященную Приокско-Террасному заповеднику, выпустили тиражом 10 тыс. экземпляров. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В метро выпустили тематическую "Тройку", которая посвящена Приокско-Террасному заповеднику. Это место, всего в 100 км от Москвы, охраняется ЮНЕСКО и идеально походит для отдыха вне города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оформлении карты использовался легендарный символ этого места и его главный обитатель - зубр. Тираж - 10 тыс. экземпляров. Приобрести карту можно в кассах и автоматах на станциях метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Белорусская" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Белорусская", "Комсомольская", "Курская", "Павелецкая", "Киевская" Кольцевой линии, "Комсомольская" Сокольнической линии.