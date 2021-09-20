Киноклуб Главархива Москвы 22 сентября откроет сезон документальными фильмами о медиках

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Киноклуб "Архикино" Главархива Москвы открывает сезон 22 сентября, в котором бесплатно покажет два документальных фильма о медиках. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Главархива.

"22 сентября киноклуб "Архикино" открывает новый сезон. Уже в эту среду горожане смогут познакомиться с двумя документальными фильмами о медиках - "Девять дней и вся жизнь" режиссера Юрия Занина и "Александр Коновалов. Человек, который спасает" Олеси Фокиной. Бесплатные показы пройдут 22 сентября в 15:00 в Малом зале Центра культуры и искусства "Меридиан": метро Калужская, улица Профсоюзная, дом 61", - отметила пресс-служба.

В кинокартине "Девять дней и вся жизнь" (1979 года) представлена история врача Любови Соболевой, которая мечтала стать балериной, но посвятила свою жизнь борьбе с чумой. Одна из схваток с болезнью, эпидемия чумы в Монголии в 1945 году, запечатлена в фильме. Тогда Любовь Соболева провела девять дней с риском для жизни в городе Дзапхин, пытаясь спасти девятилетнего мальчика. Второй фильм "Александр Коновалов. Человек, который спасает" (2014 года) посвящен одному из десяти выдающихся хирургов ХХ века Александру Коновалову, который больше сорока лет возглавлял НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Съемочная группа вместе с нейрохирургом совершает путешествие на Соловецкие острова и пытается понять, что чувствует врач, малейшая ошибка которого может обернуться для пациента потерей памяти, речи, способности думать или чувствовать.

Для посещения мероприятия необходимо записаться по электронной почте arhikino@yandex.ru до 18:00 21 сентября. Во время показов будут соблюдены все санитарные требования.