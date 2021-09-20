Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона об исполнении бюджета ФОМС Москвы за 2020 год

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике в понедельник поддержала проект закона "Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год".

"Ставлю на голосование, прошу поддержать проект закона города Москвы об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. <…> Спасибо, 10 голосов за (принятие законопроекта)", - сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Как отметил директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский, бюджет исполнен по доходам на 339 млрд 81,8 млн руб., по расходам - на 332,7 млрд руб. с превышением доходов над расходами в сумме 6,4 млрд руб.

"Традиционно наш бюджет исполняется с профицитом, поскольку де-факто - это остатки, которые переносятся на следующий год для завершения расчетов по текущему году по оплате медицинской помощи", - добавил он.