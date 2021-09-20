Система оплаты проезда Face Pay стала доступна на всех линиях метро в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать линий Московского метрополитена подключены к сервису Face Pay, теперь он стал доступен на всех линиях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник.

"Теперь Face Pay есть во всем метро - мы подключили к тестированию последние пять линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста, - это время настало", - говорится в сообщении. Заявку на участие в тестировании можно оставить на facepay.mosmetro.ru.

Отмечается, что проход через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер акции "Время ранних", на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях действует и для тестировщиков Face Pay - проезд 23 рубля вместо 46, в любой момент можно отказаться от участия в тестировании.

К сервису Face Pay подключены 14 линий и 241 станция метро. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе.

"Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay", - приводятся слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.