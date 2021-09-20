Выставка о кремлевских курсантах в годы войны откроется в Москве

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Выставка "Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны" откроется 22 сентября Московском доме национальностей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межнациональных связей.

"Экспозиция посвящена 80-летию битвы за Москву и вкладу кремлевских курсантов в общую победу над фашистской Германией. В дни битвы за Москву и в ходе боевых действий на других фронтах Великой Отечественной войны кремлевские курсанты с честью выполняли свой воинский долг, встав на пути у захватчиков. Многие из них за военные годы стали крупными военачальниками, чьи имена навсегда вписаны в историю России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что организаторы мероприятия рассматривают выставку как начало более масштабного проекта, посвященного истории прославленного Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ).

"Одновременно с презентацией выставки состоится научно-практическая конференция в формате круглого стола, очно и онлайн. В открытии выставки и конференции примут участие командование и курсанты МВОКУ, ветераны училища и Вооруженных Сил России, представители науки и общественности Москвы", - говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 11 октября.