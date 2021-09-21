Коммунальная техника Москвы подготовлена к работе в осенне-зимний период

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Службы Комплекса городского хозяйства подготовили более 55 тыс. единиц различной коммунальной техники к осенне-зимнему периоду. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Для уборки города будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и 30 тыс. средств малой механизации. Вся техника прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию - и полностью готова к работе", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что автотранспорт оборудован устройствами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать его работу в режиме реального времени.

"Большинство городской уборочной техники используется круглый год, перед наступлением холодов переведем ее на зимний режим эксплуатации. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов", - добавил Бирюков.

По словам заммэра, перед началом зимнего сезона "расконсервируют" такую технику, как линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.