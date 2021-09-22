Выставка самых больших тыкв откроется в "Аптекарском огороде"

МОСКВА, 22 сентября./ТАСС/. Выставка самых больших тыкв откроется в субботу, 25 сентября, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. В этом году тыквы привезут не только из Подмосковья, но и из других регионов, сообщил ТАСС в среду директор сада Алексей Ретеюм.

"В этом году открытие выставки самых больших тыкв, которые были выращены в разных регионах России, состоится 25 сентября. Тыквы к нам приедут 24 сентября, а уже в субботу гости сада смогут их увидеть. Тыквы будут находиться в оранжерее, где также можно будет увидеть различные осенние плоды и цветы", - сказал Ретеюм.

Он добавил, что в этом году в центре внимания будет тыква весом около 700 кг, которая побьет все исторические рекорды. Выставка продлится до ноября.

"В конце выставки мы традиционно разрежем тыкву и подарим ее кусочки нашим посетителям", - пояснил Ретеюм.

В 2020 году на осенний фестиваль в "Аптекарском огороде" привезли тыкву весом 415 кг, выращенную в Московской области.