В "Аптекарском огороде" откроется постоянная экспозиция "Сад ароматов"

МОСКВА, 22 сентября./ТАСС/. Постоянная экспозиция "Сад ароматов" откроется в субботу, 25 сентября, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду директор сада Алексей Ретеюм.

"Мы впервые открываем экспозицию "Сад ароматов", которая будет на постоянной основе работать на нашем поле слева от сцены", - сказал Ретеюм, добавив, что на выставке можно будет увидеть различные виды лаванды, пионов, эвкалипата, лилий и другие цветы.

"Сейчас мы активно готовимся к этой выставке. К слову, она будет постоянно меняться в зависимости от того, как будут цвести растения", - добавил Ретеюм.

Ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.