В Москве на развитие сервисов проката электросамокатов выделят 75 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Уже более 6 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве в этом сезоне, что в три раза превышает показатели 2020 года. Город выделит субсидии в размере 75 млн рублей на развитие сервисов их проката. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году мы продолжим развивать культуру шеринга и экологичный городской транспорт. Правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие. Общий размер субсидии за 2020 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, составит 75 млн рублей", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электросамокаты выполняют транспортную функцию: на них москвичи совершают короткие и длинные поездки как внутри Третьего транспортного кольца, так и между отдельными районами.

По словам заммэра, за время пандемии электросамокаты наряду с велосипедами стали главными средствами передвижения для курьеров и волонтеров, поэтому за год парк проката расширился с пяти до 25 тыс. единиц, а для сервисов доставки действовали специальные условия.

"Кроме того, город выделил субсидии в размере 282 млн рублей на развитие сервисов такси и каршеринга", - добавляется в материале.