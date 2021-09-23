Станцию Апрелевка будущего МЦД-4 открыли после реконструкции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Станцию Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного) открыли после реконструкции. На месте старых платформ и пешеходного моста появился современный пригородный вокзал, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Открыли после реконструкции станцию Апрелевка будущего D4. На месте старых платформ и пешеходного моста появился современный пригородный вокзал с пассажирским терминалом и крытым переходом с лифтами и эскалаторами. Здесь есть все для комфортной поездки", - написал он.

По словам мэра, до конца года на Киевском направлении железной дороги планируется открыть еще пять новых и обновленных станций, которые будут соответствовать стандартам московского транспорта. "МЦД - основа нового транспортного каркаса, который мы создаем с [губернатором Подмосковья] Андреем Воробьевым и РЖД. Тысячи людей ежедневно ездят между Москвой и областью на работу, домой, на дачи. Мы стараемся сделать их путь удобнее и короче", - добавил Собянин.

Как отметил губернатор Московской области, станция Апрелевка представляет собой небольшой вокзал, комфортный и безопасный, который сможет принимать от 6 тыс. пассажиров ежедневно. "МЦД-4 появится в Подмосковье через пару лет, но конечная точка - станция Апрелевка - работает с сегодняшнего дня. <...> Для жителей важно добираться из Подмосковья в столицу и обратно без пробок. МЦД решает эту задачу. Поэтому стараемся не снижать темп строительства, открываем новые станции и в 2023 планируем запустить третий и четвертый диаметры", - написал Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".

В телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщается, что на станции создано три платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал с турникетами и кассами, переход с лифтами и эскалаторами, а также перехватывающая парковка. "Сейчас ежедневно станцией пользуются 3 тыс. человек. К 2025 году поток вырастет до 7,5 тыс., а к 2030 - превысит 11 тыс.", - говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления Московской железной дороги (МЖД). Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.