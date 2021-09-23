В "Москвариуме" запустят новую познавательную программу для детей

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Новую познавательную программу для детей школьного возраста с 25 сентября запустят в "Москвариуме", сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ открывает новую познавательную программу для детей школьного возраста. Ее цель - расширение знаний о водных обитателях и экологическое просвещение. С 25 сентября по 14 ноября участников ждут бесплатные занятия в лектории и тематические экскурсии, а также научные и экологические представления с участием морских животных", - говорится в сообщении.

Главной премьерой программы станут бесплатные познавательные занятия в лектории с демонстрацией амфибий и рептилий. Королевский питон, гигантский геккон-бананоед, австралийская квакша, испанский тритон, аксолотль, свинорылая черепаха, бородатая агама, хамелеоны - с этими и многими другими животными школьники познакомятся на занятиях. Им предстоит узнать, кто из них в дикой природе живет на Мадагаскаре и в Южной Америке, а кто обитает в Африке, Юго-Восточной Азии и Океании.

Участники узнают о биологических особенностях разных видов, причинах, влияющих на сокращение их численности, специфике ухода за животными в океанариумах и домашних условиях, роли специалистов в восполнении исчезающих видов. Также под руководством специалистов школьники смогут покормить, напоить животных, измерить температуру и влажность в их террариумах и фаунариумах.

"Занятия будут проводиться бесплатно по субботам в 14:00 в течение осени: для учеников 5-11-х классов (детей от 10 до 17 лет) - 25 сентября, 9, 23 октября и 6 ноября; для младших школьников (детей от 6 до 10 лет) - 2, 16, 30 октября и 13 ноября. Длительность - 60 минут. Количество участников одного занятия - 10 детей в сопровождении взрослых. Заявку на участие можно подать как от группы школьников, так и индивидуально. Количество мест ограничено. Для участия необходимо записаться по телефону кол-центра "Москвариума", - говорится в сообщении.

В день старта программы, 25 сентября, на YouTube-канале центра и официальных страницах центра в социальных сетях "Инстаграм", "Фейсбук" и "ВКонтакте" будет опубликован видеоролик с представлением амфибий и рептилий и с комментариями специалистов "Москвариума". Помимо лекций, юных гостей ждет новая тематическая экскурсия для детей школьного возраста "Ихтиофауна Мирового океана".