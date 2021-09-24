Свыше 100 НКО подготовили заявки на участие в конкурсе грантов "Москва - добрый город"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) подготовили заявки на участие в конкурсе грантов "Москва - добрый город", который стартовал 15 сентября. В этом году лидируют проекты, направленные на сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, а также тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Конкурс грантов "Москва - добрый город" стартовал 15 сентября. В первые сутки НКО подготовили 37 заявок. Сейчас в системе мы видим 111 организаций-участников. В этом году мы сделали условия более открытыми и доступными: упростили организационные требования и усилили техническую поддержку со стороны операторов конкурса. В случае возникновения вопросов при заполнении документов можно позвонить на горячую линию и уточнить информацию", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что конкурс является уникальной площадкой для реализации значимых городских инициатив. Власти Москвы делают все возможное, чтобы как можно больше социально ориентированных НКО получили грантовую поддержку и способствовали улучшению качества жизни в столице.

В 2021 году именно по просьбам представителей НКО были пересмотрены условия участия в конкурсе. Например, снижены требования к периоду регистрации некоммерческих организаций для получения гранта свыше миллиона рублей - сейчас это год (ранее было полтора года). Также скорректировали требования о наличии собственного вклада в проект - ранее это были только денежные средства, теперь это могут быть иные ресурсы, например наличие собственного помещения. Еще организаторы конкурса приняли решение отказаться от требования о предоставлении гарантийного письма от соисполнителей проекта. Кроме того, размер минимального гранта повышен - с 500 тыс. рублей до миллиона рублей.

Конкурс "Москва - добрый город" проводится с 2019 года. За это время город поддержал более 270 проектов НКО, направленных на помощь москвичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: представителям старшего поколения, людям с инвалидностью, многодетным или приемным семьям, бездомным. Наибольшее число проектов - победителей прошлых лет были направлены на помощь людям с инвалидностью - 94. За два прошлых года общее число заявок составило около тысячи.

Всего между проектами, победившими в конкурсе, за два года было распределено 800 млн рублей. Число получателей превысило 20 тысяч человек. В этом году общий объем грантовых средств составит 400 млн рублей. Заявки принимаются до 19 октября. Победителей объявят 30 ноября.