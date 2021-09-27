Небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве 27 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Облачность, небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 5 градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до 2 градусов тепла.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.