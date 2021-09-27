Почти 200 тыс. контрактов заключили с начала года на портале поставщиков в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пользователи портала поставщиков заключили почти 200 тыс. контрактов с начала года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Портал поставщиков сегодня работает по принципу одного окна: все инструменты, необходимые для участия в закупках с момента регистрации до исполнения контракта, находятся в удобной и понятной цифровой системе. На нем зарегистрировано более 235 поставщиков, и интерес к сервису ежегодно растет. За восемь месяцев 2021 года количество заключенных контрактов выросло на восемь процентов и составило 198 тыс. против 184 тыс. за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Портал поставщиков - полноценная цифровая экосистема закупок малого объема, где заказчик и поставщик взаимодействуют в онлайн-формате.

Более 30% закупок на портале приходится на регионы. "Цифровизация электронных закупок не только ускорила взаимодействие заказчика и поставщика в части отдельно взятой закупки, но также позволила остальным участникам бюджетного процесса оперативно получать необходимые сведения и документы. Ежемесячный объем информации составляет около 25 тыс. электронных документов, что стало возможным благодаря унификации взаимодействия между несколькими информационными системами Москвы и регионов", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Цифровизация каждого процесса на портале была поэтапной. Так, были введены стандартные товарные единицы, интегрированы электронный документооборот, внутренний чат для обсуждения контрактов и согласования отправок продукции. Завершающим этапом стало внедрение электронных актов в августе прошлого года.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Каждый день там заключается более полутора тыс. контрактов. Каталог уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний день содержит уже более 1,3 млн наименований.