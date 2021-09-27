В Москве отреставрировали чугунные ворота Николаевской военной академии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты отреставрировали чугунные ворота Николаевской военной академии . Они обладают статусом выявленного объекта культурного наследия и находятся под защитой государства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Из реставрационной мастерской на свое историческое место возвращены чугунные ворота Измайловской (Николаевской) военной богадельни. Специалисты восстановили облик этого уникального сооружения. Ворота выполнены в стиле ампир. Они обладают статусом выявленного объекта культурного наследия и находятся под защитой государства. Их по праву можно считать одним из украшений Измайловского острова", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставрационные работы в мастерской длились полтора года. Специалисты расчистили и удалили поздние вставки, устранили дефекты на поверхности, выправили деформированные детали. Затем ворота покрыли грунтовкой, покрасили и собрали воедино. Специалисты также укрепили фундамент конструкции. Ворота уже дважды реставрировали: в начале 1980-х и в середине 1990-х годов.

На территории богадельни продолжается реставрация чугунного фонтана с четырьмя головами львов, который как и ворота был создан по проекту архитектора Константина Тона. Считается, что лев был выбран для украшения фонтана именно потому, что он олицетворяет непобедимых и храбрых воинов, является символом стойкости и бесстрашия.

Чугунные ворота были сделаны по проекту архитектора Константина Тона на средства купца Ивана Сорокина в 1852 году. Они были задуманы автором как символ побед русской армии и долгое время служили главным въездом на территорию Измайловского острова.