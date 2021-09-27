В Москве пройдет день открытых дверей для старшего поколения в центрах "Моя карьера"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. День открытых дверей пройдет 1 октября в центрах занятости "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Первого октября в центре занятости "Моя карьера" пройдет день открытых дверей "50 - новые 35". Горожан ждут тренинги, мастер-классы, деловые игры и консультации карьерных экспертов. Кроме того, состоится выставка творческих работ участников "Акселератора самозанятости", - говорится в сообщении.

Так, в 11:00 участников приглашают освоить базовые навыки компьютерной грамотности и научиться работать в востребованных офисных приложениях на популярном тренинге "Цифровые инструменты: интернет-браузеры, электронная почта". Кроме того, по этой теме в 14:30 пройдет обучающее занятие "Возможности Zoom". Регистрация доступна онлайн.

"В 11:30 начнется акселератор "От идеи до подиума" для творческих горожан старше 50 лет, которые сами создают уникальные вещи - одежду, аксессуары и украшения. За четыре недели обучения участники узнают, как найти покупателя и зарабатывать на своем хобби. Лучшие выпускники получат специальные условия для рекламного продвижения своих изделий на одной из крупнейших онлайн-платформ для покупки и продажи товаров ручной работы", - отмечается в сообщении.

Также гости смогут принять участие в авторских деловых играх. С их помощью можно побывать в нестандартных жизненных, эмоциональных и профессиональных ситуациях и научиться справляться с ними.