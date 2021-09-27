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Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 9%

По итогам восьми месяцев 2021 года в дорожных авариях на территории столицы погибли 200 человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число погибших в автоавариях в Москве уменьшилось на 9% в этом году и составило 200 человек, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"По итогам восьми месяцев текущего года в дорожных авариях на территории столицы погибли 200 человек (на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - прим. ТАСС). При этом основную долю жертв ДТП составили пешие участники дорожного движения (86 человек)", - говорится в сообщении.

Чаще всего люди гибли из-за превышения скорости, пьяного вождения, нарушения дистанции, перехода пешеходами дороги в неположенном месте и выезда на встречную полосу.

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