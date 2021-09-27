В московском районе Крюково создадут парк активного отдыха

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты в рамках благоустройства территории создадут парк активного отдыха площадью 12 га в московском районе Крюково. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Продолжаю рассказывать о создании качественной городской среды в жилых районах. В Крюково есть Нижний Каменский пруд - живописная окраина рядом с 17-м микрорайоном. Нынешним летом обустроили всю прибрежную территорию Нижнего Каменского пруда. Проложили пешеходные дорожки", - написал мэр.

Он добавил, что в Крюково идет строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами.

"А его главным общественным пространством станет новый парк активного отдыха площадью 12 га. Центрами притяжения поклонников спорта станут памп-трек и лыжероллерная трасса. На территории парка устанавливаются удобные скамейки и энергосберегающие светильники", - написал Собянин.

Также в Савелках специалисты провели благоустройство территории, прилегающей к корпусу 360, знаменитому "Дому-флейте". Работы были разбиты на два этапа. В 2019 году были созданы бульварная зона и сквер "Флейта".

"В ближайшее время будет завершен ремонт восьми детских и спортивных площадок, где установят современные игровые комплексы", - добавил мэр.