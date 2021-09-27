Реконструкцию платформы завершили на станции Карманово Савеловского направления МЖД

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила реконструкцию платформы на остановочном пункте Карманово Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"В рамках проекта на остановочном пункте Карманово Савеловского направления специалисты компании провели полную реконструкцию платформы - теперь она отвечает всем самым современным требованиям. На станции установлено светодиодное освещение нового поколения, навесы для защиты от осадков, электронное табло, система аудиоинформирования, система электроснабжения и платформенные указатели, а также новые лавочки и урны", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для маломобильных пассажиров на платформе размещены комфортабельные сходы и пандус, а для подхода к платформе сделан тротуар с твердым покрытием.

В пресс-службе рассказали, что реконструкция проходила в рамках реализации инвестпрограммы. Ежегодно ЦППК проводит работы на объектах инфраструктуры, обновляет подвижной состав и совершенствует сервисы для удобства пассажиров.