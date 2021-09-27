Новый театральный сезон начнется в обновленном "Ведогонь-театре" в Зеленограде 30 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новый театральный сезон в зеленоградском "Ведогонь-театре", который был капитально отремонтирован, начнется 30 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще одно важное дело - капремонт популярного в Зеленограде "Ведогонь-театра". Там раньше был кинотеатр, и здание просто приспособили. Мы поставили новейший свет, звук, кресла. 30 октября труппа откроет сезон на новой сцене", - написал мэр на своей странице "Вконтакте".

Также Собянин рассказал, что в Зеленограде благоустроили зеленую зону в 20-м микрорайоне и парк 40-летия Победы.

Кроме того, мэр затронул тему реализации программы реновации. "В Зеленограде в реновацию вошли 34 старых дома. Часть жителей уже получили новые квартиры, сейчас переезжают в новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Еще три дома строятся. В Крюкове, где сносятся старые дома, построим новый квартал. Это будет уютное, продуманное до мелочей место, с новыми садиками, школой, детской поликлиникой и культурным центром", - добавил Собянин.