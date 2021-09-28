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До 11 градусов тепла прогнозируют синоптики в Московском регионе 28 сентября

Скорость северо-восточного ветра составит до 10 м/с

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье температура не превысит 11 градусов тепла, в ночь на среду термометры в столице покажут от нуля до двух градусов тепла, по области - от минус трех до плюс двух градусов.

Скорость северо-восточного ветра не превысит во вторник 10 м/с.

Атмосферное давление составит в регионе 760 мм ртутного столба.

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