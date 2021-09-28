Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице в Москве начал принимать пациентов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Врачи нового центра амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице в Москве приняли первых пациентов. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Начало работы центра амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице - важный шаг в развитии нового стандарта онкологической помощи в столице. Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения - начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что до 160 тыс. консультаций в год планируют проводить в центре амбулаторной онкопомощи, что почти в два раза больше, чем удавалось организовать ранее. В центре сосредоточены самые современные технологии для диагностики и лечения онкологических заболеваний, а пациентов могут вместе вести врачи различных специальностей. Кроме этого, некоторые медицинские манипуляции пациентам проводят прямо во время первичного осмотра. Например, онкомаммолог при необходимости может выполнить биопсию молочной железы.

Также в здании оборудован дневной стационар на 22 койки, в нем можно проводить до 25 тыс. курсов химиотерапии ежегодно. Помимо этого, врачи могут организовывать онкологические консилиумы со специалистами других клиник для обсуждения сложных случаев с помощью телемедицинских технологий.

Сегодня Москва лидирует по применению современных технологий и методов лечения онкологических заболеваний в России. В 2019 году в городе утвердили новый стандарт онкопомощи. По нему на базе крупнейших стационаров организовали шесть многопрофильных онкологических центров. На данный момент в столице создано 1 776 коек для онкологических пациентов, в том числе 255 радиологических.