Большинство победителей программы "Миллион призов" в Москве активировали подарочные баллы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 90% онлайн-избирателей на сентябрьских выборах в Москве, которые стали победителями в акции программы "Миллион призов", активировали выигрышные баллы. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Около 220 тыс. победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" активировали выигрышные коды. <...> Всего по итогам акции были определены более 250 тыс. победителей. С 18 по 20 сентября организаторы разыграли 21 квартиру, 100 легковых автомобилей и 250 тыс. призов в виде призовых баллов (один балл равен одному рублю)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты отметили, что большинство победителей в акции поменяли призовые баллы на промокоды у компаний-партнеров.

Кроме этого, на сегодняшний день разыграно 20 квартир из 21, а также активировано 93 из 100 кодов тех, чьим призом стал автомобиль. Активировать выигрышный код необходимо до 30 сентября, после коды будут аннулированы. Победители, выигравшие квартиру, будут приглашены 4 октября в 16:00 на встречу с организаторами акции. Выдача москвичам автомобилей начнется с 15 октября.

"Квартиры победителям будут предоставляться застройщиками - партнерами акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Все квартиры находятся в Москве и являются однокомнатными. Недвижимость будет передаваться безвозмездно путем заключения договора дарения. Важно помнить: москвичам необходимо остерегаться мошенников и действовать исключительно согласно инструкциям на официальном сайте программы", - сказал председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Розыгрыш программы "Миллион призов" среди участников электронного голосования предложили провести представители бизнес-сообщества и Московской торгово-промышленной палаты. К акции присоединились известные торговые сети, рестораны, бары, кафе, застройщики и автопроизводители, а также 50 благотворительных фондов, которые помогают бездомным, многодетным семьям, больным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, бродячим животным, а также содействуют культурным проектам. В онлайн-голосовании в Москве в этом году приняли участие более 1,9 млн человек.