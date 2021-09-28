Более 2 тыс. человек подали заявки на участие в московском чемпионате "Абилимпикс-2021"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заявки на участие в VII Московском чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021" подали свыше 2 тыс. человек. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Отборочный тур VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021" пройдет с 4 по 15 октября. В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты. Заявки на участие уже подали 2 027 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заявок на участие в чемпионате подали школьники - почти 1,1 тыс. человек, а также среди конкурсантов - более 750 студентов и 191 специалист.

"До начала чемпионата "Абилимпикс-2021" осталось меньше недели. Это всегда большой праздник профессионального мастерства. Уверен, что и в этом году чемпионат откроет новые возможности его участникам. А работодатели, которые всегда следят за успехами конкурсантов, смогут увидеть лучших в разных компетенциях и пригласить их в свою команду", - сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, чьи слова приводятся в сообщении.

В этом году участники будут соревноваться по 81 профессиональной компетенции в разных сферах. Среди них информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство и другие. Отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября на 32 площадках города. Финал регионального этапа состоится 15 ноября на ВДНХ. Победители московского этапа конкурса представят столицу на национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет в Москве с 16 по 18 ноября.

"Абилимпикс" - международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель - содействие в трудоустройстве.