Движение на Беловежской улице в Москве затруднено из-за ДТП с пешеходом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожная авария с участием пешехода произошла на Беловежской улице в Москве, движение на месте происшествия затруднено. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Беловежской ул. в районе д. 1 произошла авария с участием пешехода. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавшем и обстоятельствах произошедшего уточняется", - говорится в сообщении.

Перекрыта единственная полоса в сторону МКАД. Дептранс просит водителей по возможности объезжать данный участок по Вяземской улице и Сколковскому шоссе.