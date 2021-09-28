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Движение на Беловежской улице в Москве затруднено из-за ДТП с пешеходом

Перекрыта единственная полоса в сторону МКАД

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожная авария с участием пешехода произошла на Беловежской улице в Москве, движение на месте происшествия затруднено. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Беловежской ул. в районе д. 1 произошла авария с участием пешехода. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавшем и обстоятельствах произошедшего уточняется", - говорится в сообщении.

Перекрыта единственная полоса в сторону МКАД. Дептранс просит водителей по возможности объезжать данный участок по Вяземской улице и Сколковскому шоссе.

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