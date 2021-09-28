Участники проекта "Наше дерево" высадили более 4 тыс. деревьев с начала осени в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 4 тыс. именных деревьев высадили в Москве в рамках проекта "Наше дерево" с начала осени. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов. Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное именное дерево", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего до конца осени планируется высадить в рамках проекта 8,5 тыс. деревьев.

Участники проекта "Наше дерево" высаживают 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Среди них липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая и ель обыкновенная.

Правила акции размещены на портале mos.ru, там же можно подать заявку на участие.