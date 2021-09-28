Благоустройство сквера имени Антона Чехова завершили на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Работу по благоустройству сквера имени Антона Чехова завершили в московском районе Люблино. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Завершилось благоустройство сквера имени Антона Чехова на юго-востоке столицы. Сквер расположен между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами в районе Люблино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ привели в порядок центральную аллею сквера, где установлен бюст Антона Чехова работы скульптора Салавата Щербакова, оформили цитатами писателя пешеходные дорожки, реконструировали детскую и спортивную площадки.

Кроме этого, специалисты обновили фотозону для молодоженов с декоративным мостиком и качелями, дополнительно высадили деревья и кустарники, привели в порядок газоны и разбили цветники, а также по периметру сквера установили новые опоры освещения.

Также в ближайшее время на центральной аллее появятся деревянные фигуры героев произведений "Дама с собачкой", "Каштанка", "Человек в футляре", "Лошадиная фамилия".