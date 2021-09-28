Запуск 10 станций БКЛ метро Москвы улучшит транспортную доступность для 1,4 млн человек

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в ближайшие месяцы заработают в столице, их открытие улучшит транспортную доступность для 1,4 млн человек. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"В ближайшие месяцы будет открыт для пассажиров рекордный, самый протяженный участок московского метро, который заработает одновременно, — его длина около 20 км. Одна из задач, поставленных мэром Москвы, — повышение транспортной доступности. Открытие 10 станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживает 1,4 млн человек. Станции БКЛ вблизи дома получат почти 420 тыс. человек. У москвичей появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40% времени", — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также запуск нового участка БКЛ разгрузит ряд станций московского метрополитена. В частности, "Севастопольская" на вход станет свободнее на 61%, "Калужская" — на 44%, "Проспект Вернадского" — на 43%. Кроме этого, Аминьевское шоссе разгрузится на 15%, улица Каховка - на 20% и Профсоюзная улица - на 6%.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме она обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.