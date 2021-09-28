Фасад Дома связи на Новом Арбате в Москве выполнят в цвете белый металлик

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Металлические конструкции на фасаде Дома связи на Новом Арбате в Москве оформят в цвете белый металлик вместо изначально запланированной меди. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"В прошлом году Архсовет Москвы одобрил реконструкцию Дома связи под гостиницу. Тогда было решено "одеть" здание в медный "экзоскелет". После ряда обсуждений с авторами проекта пришли к выводу, что гармоничнее будет смотреться более нейтральный оттенок. Цвет металлических конструкций в итоге заменили с медного на белый металлик", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Согласно концепции проекта, остекленные фасады покроют каркасом из алюминиевых конструкций, которые создадут диагональный геометрический рисунок, напоминающий экзоскелет. Гостиница будет рассчитана примерно на 250 номеров, которые расположатся с третьего по девятый этаж. На первом этаже здания организуют пространства под общественную и коммерческую функции, на втором этаже появятся конференц-залы с трансформируемыми перегородками на 290 мест. На последнем этаже откроется ресторан с панорамными видами на Кремль и Новый Арбат. Кроме этого, для постояльцев будет доступна автоматизированная подземная парковка. Общая площадь комплекса составит около 13 тыс. кв. м.

Проект гостиницы разработало архитектурное бюро ТПО "Резерв", заказчиком выступает гостиница "Космос".