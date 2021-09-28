Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 1 по 13 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 1 по 13 октября в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится с 1 по 13 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке Дмитров - Каналстрой и станциях Каналстрой и Москва-Бутырская. 1, 4, 6, 8, 11 и 13 октября на однопутном перегоне Дмитров - Каналстрой и станции Каналстрой железнодорожники проведут работы по выправке пути во время дневных технологических "окон" с 09:50 до 15:00", - говорится в сообщении.

Ранее на этом участке было уложено 6 км новых бесстыковых путей, которые позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума. Кроме того, с 23:00 2 октября до 06:45 следующего дня железнодорожники продолжат ремонтно-путевые работы по замене рельсошпальной решетки и глубокой очистке щебеночного балласта на первом главном пути станции Москва-Бутырская. В августе на станции были отремонтированы пути на участке протяженностью 1,8 км.

Также внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Изменится время отправления и прибытия нескольких электричек, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек будут выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.