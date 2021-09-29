Школы искусств Москвы подготовили программу к Международному дню музыки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 20 мероприятий запланировали провести в московских школах искусств к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Праздничная концертная программа ждет жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Так, в малом зале детской школы искусств имени И.Ф. Стравинского пройдет концерт для воспитанников дошкольных учреждений района Митино. Ведущая - преподаватель музыкального фольклора Лилия Цветкова - расскажет историю возникновения музыкальных инструментов, а в заключение мероприятия проведут блиц-викторину для маленьких зрителей. В детской музыкальной школе имени Г.Г. Нейгауза состоится концерт учащихся, преподавателей и выпускников школы. Свое мастерство также покажут участники второго тура конкурса на соискание грантов Мэра Москвы в области искусства.

В Российской государственной детской библиотеке в это же время пройдет концерт "Музыка - поэзия воздуха" учеников детской музыкальной школы имени В.А. Моцарта. В программе - "Довольство судьбой" Йозефа Гайдна, "Сердце поэта" Эдварда Грига, Прелюдия Оp. 30 № 10 Сергея Рахманинова, ария Папагено из оперы "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, вальс из кинофильма "Амели" Яна Тьерсена, "Как бесчувственно" Антонио Жобима.

"В детской музыкальной школе имени Эдварда Грига (улица Лобачевского, дом 38) в 18:00 состоится концерт "Музыкальная палитра". В программе - Концертная фантазия Пабло де Сарасате на темы оперы Жоржа Бизе "Кармен", пьеса "Привет любви" Эдуарда Элгара, финал концерта-симфонии для балалайки с оркестром "Деревенский праздник" Александра Цыганкова, дуэт "Ванька-Танька" Александра Даргомыжского и много другой интересной и яркой музыки", - добавляется в материале.

Детская музыкальная школа имени Н.С. Голованова подготовила праздничный концерт "Наполним музыкой сердца". Гости услышат произведение Ave Maria Баха - Гуно в переложении для инструментального трио - виолончели, скрипки, фортепиано. Кроме того, прозвучит современная популярная музыка и попурри на темы известных песен о столице "Моя Москва". Участие во всех перечисленных мероприятиях бесплатное, регистрация не нужна.