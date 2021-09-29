В "Москвариуме" 30 сентября отпразднуют Всемирный день моря

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. Специальную программу в честь Всемирного дня моря 30 сентября подготовили в "Москвариуме", сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ в честь Всемирного дня моря 30 сентября подготовил специальную программу для детей и взрослых. Гости смогут посетить бесплатную лекцию, творческие мастер-классы, а также впервые увидеть уникальную тренировку - кормление рыб. В течение всего дня, с 10:00 до 19:00, юные гости "Москвариума" смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по созданию морских поделок - корон Русалочки из картона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в зоне аквариума "Скаты и акулы" в 13:30 ихтиологи центра представят новый формат взаимодействия с рыбами: водолаз "Москвариума" впервые проведет подводное кормление с помощью акустических сигналов. Это новый формат тренировки-кормления, который позволяет наладить особый контакт с рыбами, изучить их способности к обучению и обогатить их среду обитания. Во время кормления ихтиолог центра проведет у аквариума открытую лекцию, на которой расскажет о скатах и акулах, их системе восприятия, пищевых привычках и интеллектуальных способностях. Участие в мероприятиях бесплатное, но для входа в экспозицию океанариума, где будут проходить мастер-классы и кормление рыб, необходимо приобрести билет в "Аквариум".

В лектории "Москвариума" в 12:00 состоится бесплатная лекция, посвященная самым необычным морским обитателям и уникальным явлениям в Мировом океане. Также ихтиологи впервые представят широкой публике трех недавно родившихся детенышей кошачьих акул. Благодаря специальному демонстрационному аквариуму можно будет вблизи рассмотреть акулят, в длину достигающих не более 15 см. Взрослые кошачьи акулы при этом вырастают до 1,5 м. Кроме того, участникам также будут показаны представители типа иглокожих: морские звезды и офиуры. Участие в лекции бесплатное, рекомендуемый возраст старше 6 лет. Для участия необходимо записаться по телефону кол-центра "Москвариума". Количество мест ограничено. Для посещения лектория билет в "Аквариум" не нужен.