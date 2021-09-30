Более 5 млрд рублей вложат в реорганизацию бывшей промзоны "Выхино" в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бывшую промышленную зону "Выхино" в Москве реорганизуют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"После реорганизации на территории бывшей промзоны создадут более 1 тыс. рабочих мест. В реорганизацию бывшей промышленной зоны Выхино вложат более 5 млрд рублей инвестиций. Развивать территорию площадью почти четыре га будут в рамках проекта "Индустриальные кварталы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. Согласно утвержденному проекту на месте бывшей промзоны возведут более 67 тыс. кв. м недвижимости.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что одну половину территории займут высокотехнологичные производства общей площадью 33,9 тыс. кв. м, а другую - общественно-деловые объекты, банки, торгово-развлекательные центры, кафе и магазины.

"Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит создать около 500 тыс. рабочих мест и привлечь в бюджет почти 3 трлн рублей, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей. Проект позволяет развивать фактически заброшенные городские территории", - напоминается в материале.

Первый договор о комплексном развитии был заключен в июле 2020 года. Он касается производственной зоны Октябрьское Поле, общая площадь которой - 5,92 га. Инвестиции в развитие бывшей промзоны составят около 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок реализации - шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.