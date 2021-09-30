После запуска двух направлений Московских центральных диаметров появятся 12 новых ТПУ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Еще 12 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появятся с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Движение по первым двум Московским центральным диаметрам открыли осенью 2019 года. Сегодня проектируются и строятся еще три диаметра. С запуском МЦД-3 и МЦД-4 будет создано 12 транспортно-пересадочных узлов, которые позволят пассажирам пересаживаться между направлениями первых четырех Московских центральных диаметров (МЦД)", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, на сегодняшний день диаметры не связаны между собой, но уже в ближайшие годы эта задача будет решена. В столице ведутся масштабные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Они позволят запустить еще два диаметра, а также соединить все четыре диаметра в единую новую городскую железнодорожную сеть. За счет новых удобных и бесплатных пересадок пассажиры станут еще мобильнее и смогут строить новые маршруты.

Например, сегодня от станции Дегунино МЦД-1 до Щукинской МЦД-2 время в пути занимает более получаса, а пассажиру приходится делать две пересадки. В будущем, пересев на станции Дмитровская МЦД-2, можно будет сэкономить более 10 минут и сделать одну пересадку.

Удобнее будет также тем, кто добирается от станции Тимирязевская МЦД-1 до Курской МЦД-2, так как сейчас пассажиры преодолевают этот путь с тремя пересадками, время в пути - 32 минуты. С появлением пересадки на станции Дмитровская эта же дорога займет около 23 минут, а пересадка будет всего одна.

"Движение по первым двум Московским центральным диаметрам открыли в ноябре 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 и МЦД-2 - 132 км с 60 остановочными пунктами. С 21 из них можно сделать пересадки на станции метро, Московского центрального кольца, а также на радиальные направления железной дороги. К 2024 году количество станций на двух диаметрах должно увеличиться до 66, а количество пересадочных пунктов - до 27", - отмечается в материале.

На сегодняшний день проектируются и строятся еще три диаметра: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" (от Пушкина до Домодедова).