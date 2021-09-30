В Москве росгвардейцы с начала года задержали более 500 подозреваемых в преступлениях

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Росгвардейцы с начала года задержали в Москве более 500 подозреваемых в различных уголовных преступлениях, также изъято свыше 50 единиц огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

"Только с начала года столичные росгвардейцы совместно с коллегами из МВД обеспечили безопасность около 1,5 тыс. массовых мероприятий. При участии сотрудников московского ГУ Росгвардии по подозрению в совершении уголовных преступлений задержано более 500 граждан, изъято свыше 50 единиц огнестрельного оружия, более 1 кг наркотических веществ, более 100 млн рублей. При ликвидации последствий чрезвычайных происшествий экипажи групп задержания 30 раз приходили на помощь коллегам из МЧС", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено более 90 тыс. проверок сохранности оружия и более двух тысяч проверок соблюдения законодательства в области частной охранной деятельности. "Всего на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Москвы состоит более 300 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находятся более 650 тысяч единиц оружия", - отметил собеседник.

30 сентября исполняется пять лет с момента создания Главного управления Росгвардии по Москве.