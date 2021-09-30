В столице наградили победителей и призеров конкурса "Московские мастера"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония подведения итогов городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" состоялась в четверг в конференц-зале правительства Москвы. В этом году призы вручили победителям и призерам в пяти номинациях, передает корреспондент ТАСС.

В этом году финальные соревнования прошли по 38 профессиям. Победителями конкурса стали 120 специалистов. Всего же в конкурсе приняли участие более 10 тыс. специалистов из более чем тысячи организаций.

"Поздравляю всех с сегодняшним мероприятием. Это действительно финал того, к чему вы шли целый год. Колоссальное количество участников, и была очень серьезная борьба. Наше мероприятие проходит уже 24-й год", - сказал заместитель руководителя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Артур Берлов на церемонии награждения.

В свою очередь он также поблагодарил всех за участие и за ту работу, которую специалисты делают ежедневно.

В этом году традиционно всем призерам, которые заняли вторые и третьи места, вручили диплом оргкомитета конкурса. В число призеров вошли: токарь-универсал Сергей Саморзин, фрезеровщик Сергей Белов, инженер-технолог Даниил Юров и другие.

Также поздравили и победителей конкурса. Каждому из них был вручен символ конкурса - статуэтка "Рука с кристаллом", диплом и знак "Московский мастер". В число победителей в этом году вошли: инженер-конструктор Даниил Кольцов, дежурный по станции метрополитена Нелли Хазиева, библиотекарь Наталья Сенаторова и другие.

О конкурсе

"Московские мастера" - один из самых престижных городских конкурсов профессионального мастерства. Ежегодно в нем принимают участие около 20 тыс. человек, представляющих свыше 1 тыс. предприятий и организаций столицы. Конкурс проводится с 1998 года при поддержке правительства Москвы, Московской Федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).