В павильоне "Макет Москвы" пройдет праздничная программа в честь четырехлетия учреждения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Павильон "Макет Москвы" отметит свое четырехлетие. В честь этого 2 и 3 октября в учреждении пройдет праздничная программа, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Помимо развлекательной программы, зрители увидят основной экспонат выставочного центра - уникальную копию центральной части города площадью 429 кв. м, на которых размещены 23 тыс. зданий и сооружений, воссозданных с абсолютной точностью в масштабе 1:400. С помощью сенсорных панелей можно в деталях рассмотреть миниатюры зданий исторического центра и других знаковых архитектурных доминант столицы. Гостям также доступна постоянно действующая экспозиция фотографий Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Также гостей ждет музыкальная программа "Песни о Москве", выступление оркестра Комендантского полка, светотехническое шоу "Я шагаю по Москве" и, конечно же, памятные призы и подарки.

Он добавил, что в основном зале павильона есть интерактивные киоски, на которых представлена информация о наиболее значимых проектах, реализуемых в Москве, - о программе реновации, метро, дорогах, парках, бывших промзонах, ТиНАО.

С момента открытия павильона (3 октября 2017 года) количество его посетителей превысило 1 млн, среди них москвичи, гости из других регионов России, туристы из зарубежных стран, руководители и лидеры государств.