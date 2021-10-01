Сервис перевозок "По пути" упростит проезд к метро почти 90 тыс. жителей Новой Москвы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сервис перевозок по требованию "По пути" запустили с 1 октября в Новой Москве. Власти рассчитывают, что почти для 90 тыс. горожан он сделает дорогу к метро проще и быстрее, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Прием заявок на участие в тестировании сервиса "По пути" для жителей Новой Москвы был объявлен 12 сентября. Тестовый запуск включил четыре района - Воскресенское, Филимонковское, Сосенское и Десеновское.

"По поручению мэра мы улучшаем транспортную доступность Новой Москвы. С 1 октября после успешного тестирования здесь появится сервис перевозок "По пути". Почти для 90 тыс. жителей четырех поселений округа поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью, только за время тестирования участники совершили более 3 тыс. поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Отмечается, что пассажиров будут перевозить 30 автобусов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение "Московский транспорт", указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать маршрут и оплатить поездку онлайн - 46 рублей. Затем подождать автобус на месте остановки и отсканировать QR-код при входе. На первом этапе автобусы будут возить до метро "Прокшино" и обратно, затем точек станет больше.