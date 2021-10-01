Почти в 90 центрах госуслуг Москвы теперь можно заключить брак

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Москвичи могут заключить брак уже в 87 центрах "Мои документы", сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С конца мая этого года в 47 офисах "Мои документы" москвичи могут получить ряд услуг ЗАГС, среди которых регистрация брака в неторжественной обстановке, выдача повторных свидетельств и справок. Получение повторных документов ЗАГС - одна из самых востребованных услуг. Часто люди хотят подтвердить родство и восстановить ветхие документы - уже более 30 тыс. жителей воспользовались этой возможностью в МФЦ и оценили ее удобство. Поэтому мы приняли решение увеличить число центров, где можно получить эти услуги, - теперь их 87", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В 87 центрах госуслуг москвичам доступны следующие услуги ЗАГС: регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан РФ старше 18 лет, выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории РФ, регистрация рождения и смерти по заявлению юридического лица, а также по решению суда и многое другое.

"Мои документы" предоставляют более 280 государственных услуг, 98% из них можно получить по экстерриториальному принципу. Центры госуслуг работают по удобному графику - с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00 мск.