Юношеский конкурс проектов в области нейротехнологий и ИИ пройдет в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Региональный отборочный этап международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP впервые пройдет в Москве. Он состоится 2 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнований по человеко-машинному взаимодействию и конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Юным исследователям было предложено разработать проекты с применением нейротехнологий или технологий искусственного интеллекта в области робототехнических систем и беспилотных аппаратов, человеко-машинных интерфейсов, медицинской и реабилитационной техники, образования, когнитивных или VR- и AR-технологий.

В московском отборочном этапе примут участие 10 команд городских образовательных учреждений. Среди них колледж имени Годовикова, Политехнический колледж имени Овчинникова, школы № 629, № 656 имени А. С. Макаренко и № 548 "Царицыно", а также детские технопарки "Мосгормаш", "Москва", "Наукоград" МФЮА, "Кулибин ПРО" и детский технопарк равных возможностей РГСУ.

Команды-победители поедут на международный конкурс NeuroTech CUP. Планируется, что он состоится в Самаре в октябре или ноябре этого года.

Мастер-классы и выставки-презентации

По данным портала, посетителей отборочного этапа ждут тематические мастер-классы. Один из них называется "Собери свое устройство". Участники соберут механизм для регистрации пульса, сердечной активности и проверки электрической активности мышц.

Гостям представят также "Бионическую руку". Все желающие попробуют протестировать ее с помощью специальной системы: механизм состоит из перчатки с датчиками и роботизированной руки, что позволяет управлять искусственной кистью на расстоянии. Устройство признали многие эксперты на всероссийских конкурсах. Его изобрел незадолго до своего совершеннолетия Даниил Посевин, школьник из подмосковного Реутова.

"Миослалом" познакомит с необычным интерфейсом - управлением с помощью электрической активности мышц. Посетителям предстоит собрать модель и наладить интерфейс управления, а также принять участие в мини-соревновании.

Кроме того, пройдут интерактивные выставки-презентации московских компаний отраслевого союза "Нейронет". На них продемонстрируют оборудование для научных исследований в области нейронаук, физиологии и поведения, антропоморфной робототехники и робототехнических изделий.

Также в рамках соревнований 3 октября состоится форум "Экосистема дополнительного неформального образования в области технологий и инноваций". Он рассчитан на участие представителей EdTech, корпораций, общественных организаций, вузов и учреждений дополнительного образования. Участники обсудят создание условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала. В качестве спикеров выступят лидер и соруководитель рабочей группы "НейроНет", доктор технических наук и профессор РАН Андрей Иващенко, психолог и ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис и другие. Для участия необходимо зарегистрироваться. Чемпионат можно будет посмотреть в формате видеотрансляции.