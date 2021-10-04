{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На двух бульварах Москвы откроется фотовыставка ко Дню учителя

На экспозиции представят фотографии лучших учителей города

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Фотовыставка ко Дню учителя откроется на двух бульварах Москвы. На экспозиции можно будет увидеть фотографии лучших учителей города, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Выставка, приуроченная ко Дню учителя, стартует 5 октября на Тверском и Гоголевском бульварах. Она продлится до конца месяца. В экспозиции представлены фотографии учителей с небольшим и значительным опытом педагогической работы, которые завоевали награды в престижных профессиональных конкурсах, помогли своим ученикам добиться выдающихся успехов на экзаменах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и в творческих конкурсах", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что посетители выставки увидят фотографии учителей из разных округов столицы, которые преподают в школах информатику, математику, русский язык, географию, английский язык, а также педагогических династий, узнают об их главных достижениях.

Фотовыставка организована столичным департаментом образования и науки, ее электронный вариант размещен на портале "Школа.Москва".

Теги
Россия
В московском музее космонавтики пройдет спецпрограмма в честь всемирной недели космоса
Конференции, дискуссии и концерты пройдут с 4 по 10 октября
Читать полностью