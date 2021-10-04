В московском музее космонавтики пройдет спецпрограмма в честь всемирной недели космоса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специальная программа с 4 по 10 октября пройдет в музее космонавтики в Москве в честь всемирной недели космоса. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

"С 4 по 10 октября на всей планете отмечают Всемирную неделю космоса. Это ежегодный праздник, начало которого совпадает с днем запуска первого искусственного спутника Земли - 4 октября 1957 года. Музей космонавтики в Москве ежегодно готовит насыщенную программу к торжеству, в которой каждый сможет найти что-то интересное для себя", - рассказал собеседник агентства.

Так, например, 4 и 5 октября будет проходить межмузейная конференция "Единство непохожих". В течение двух дней представители музеев, образования и бизнеса будут обсуждать самые актуальные вопросы музейного сообщества вместе с российскими и зарубежными коллегами. В ходе дискуссий эксперты обсудят развитие музейных собраний, программы сотрудничества музеев и школ, цифровые площадки коммуникации, привлекательность музеев для молодых сотрудников, музеефикацию современной истории и другие. К дискуссиям можно присоединиться онлайн.

"Также 7 октября пройдет концерт финалистов VI творческой лаборатории современных композиторов "Открытый космос". Центральной темой лаборатории этого года стал 60-летний юбилей первого полета человека в космос. Финалистами стали семь композиторов из четырех городов России. В музее они черпали вдохновение и здесь же представят свои произведения", - говорится в сообщении.

Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев России. История музея началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса".