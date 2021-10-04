В ГУМе вновь открыли центр вакцинации от COVID-19, его пропускная способность увеличена

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центр вакцинации от коронавируса возобновил работу в ГУМе, его пропускную способность увеличили до 5 тыс. человек в день. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. <...> Сейчас - другое время, которое требует иных решений. На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе. По сравнению с началом года в нем многое изменилось", - сказала Ракова.

Она пояснила, что для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была увеличена, и теперь он сможет принимать до 5 тыс. пациентов в день. Новый центр вакцинации от COVID-19 в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.

"Также в ГУМе теперь можно будет забрать коробку "С заботой о здоровье". Подарок могут получить москвичи старше 65 лет, которые до 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию. В программе также могут принять участие горожане, прошедшие повторную вакцинацию с 23 июня по 31 декабря 2021 года. В коробку входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое", - добавила Ракова.

Набор можно забрать в течение месяца после введения второго компонента прививки, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины и сертификат на подарочный набор.

В Москве сделать прививку от COVID-19 можно в 100 центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте.