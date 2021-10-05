В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Внеплановая проверка газового оборудования стартовала в Москве, жителей призвали отнестись с пониманием к ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В сообщении говорится, что внеплановые проверки проводят в дополнение к ежегодному техобслуживанию газового оборудования для повышения безопасности при использовании газа в быту.

Особое внимание при проверке уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, которые установлены непосредственно в квартирах. Для жителей города проводят инструктаж и выдают им памятки по безопасному использованию газа в быту. Незначительные нарушения устраняют. Газовое оборудование отключат в случае угрозы безопасности и составят акт о всех выявленных нарушениях.

Время и дату визита мастера можно уточнить на сайте АО "Мосгаз" и с помощью чат-бота в Telegram. Также информацию о внеплановой проверке размещают на стендах рядом с подъездами многоквартирных домов.

Также в материале попросили горожан отнестись с пониманием к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов газового хозяйства к оборудованию в квартирах.