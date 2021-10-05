Музей транспорта Москвы откроет лекторий в павильоне "Транспорт СССР"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Новый лекторий от музея транспорта Москвы появится в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Первое мероприятие там запланировано на 9 октября, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"Музей транспорта Москвы открывает лекторий в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ, где сейчас проходит выставка "Мечта Москвича". В лектории будут проходить лекции, паблик-токи, детские творческие мастер-классы, показы и обсуждения документального и художественного кино. Программа лектория будет обновляться каждый месяц. Все мероприятия бесплатные, требуется предварительная регистрация на официальном сайте музея", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, за четыре месяца работы выставки "Мечта Москвича" ее посетили более 50 тыс. человек. Это москвичи и гости столицы самых разных возрастов и категорий интересов. "Сейчас мы запускаем лекторий музея, который, с одной стороны, позволит шире взглянуть на уже представленные экспозиции, а с другой - привлечет внимание тех, кто еще не посещал выставку. Это замечательная возможность провести время с семьей или уделить время личному хобби", - сказала она.

В пресс-службе добавили, что каждые выходные с 13:00 до 16:00 в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ будет работать "Автомобильная мастерская" для детей от трех лет. В распоряжении маленьких автодизайнеров пластилин, карандаши, фломастеры, краски и другие необходимые для творчества инструменты. Преподаватель поможет ребятам создавать свои собственные модели машин, которые можно забрать с собой на память.

"А 9 октября в лектории состоится специальный показ документального интернет-сериала "Советский дизайн" производства Киностудии им. М. Горького и компании "Амурские волны" при поддержке Института развития интернета. Вместе с одним из героев проекта - заместителем директора по науке Московского музея дизайна Ольгой Дружининой участники обсудят эпизоды "Народный автомобиль" и "Метро", - рассказал собеседник агентства.

Также 22 октября пройдет лекция "Первые "Форды", собранные в Москве", на которой участники узнают, почему выбор Московского автосборочного завода "КИМ" пал именно на эти автомобили, для кого их производили и кто стал обладателями первых моделей, рассмотрят технологии сборки и редкие исторические фотографии. Полный список мероприятий и форма регистрации представлена на официальной сайте музея.