В Москве установят памятник ученому Николаю Семенову

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение установить памятник ученому Николаю Семенову. Он будет находиться перед зданием федерального исследовательского центра химической физики РАН, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"В Москве будет воздвигнут памятник выдающемуся ученому, академику, лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Николаевичу Семенову (1896-1986). Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Памятник будет установлен перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики РАН (улица Косыгина, д. 4, корп. 1), который в 1931 г. основал Н. Н. Семенов и затем руководил им на протяжении 55 лет. С 1990 г. это учреждение носит имя своего основателя и первого директора", - говорится в сообщении.

Финансирование работ по возведению монумента будет осуществлено за счет бюджета города Москвы. "Установить и открыть памятник планируется до 31 декабря 2024 г.", - говорится в сообщении.

Об ученом

Николай Семенов в 1917 году окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, где уже со второго курса начал заниматься наукой под руководством А. Ф. Иоффе и выполнил несколько работ по ионизации атомов и молекул под действием электронного удара в газовых разрядах. В 1918-1920 годах работал в Томском технологическом институте. В мае 1920 года вернулся в Петроград, возглавил лабораторию электронных явлений и начал преподавать в Петроградском политехническом институте.

В 1922 году был назначен заместителем директора Физико-технического института. В том же году в сотрудничестве с Петром Капицей Николай Семенов предложил способ измерения магнитного момента атома в неоднородном магнитном поле. Этот метод был позднее успешно развит Отто Штерном и Вальтером Герлахом (эксперимент Штерна - Герлаха). В 1928 году Семенов был назначен профессором Ленинградского физико-технического института, где помог организовать физико-механическое отделение, а также ввел обучение физической химии.

С 1943 года ученый работал в Москве, куда был переведен институт химической физики. Под руководством Николая Семенова коллектив института принял активное участие в зарождавшемся советском атомном проекте. В 1956 году ему совместно с британским ученым Сирилом Хиншелвудом присудили Нобелевскую премию по химии "за исследования в области механизма химических реакций".